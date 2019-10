N'hi va haver prou amb tres penals del capità Joan Elías

Hockey. Divisió d'Honor B

16.10.2019 | 04:00

Línia 22 Stern Motor, 3

Pineda, Cónsul, Elías, Tubio, Hernández, De la Maza, De Miguel, Gibert, Gonzalo, Roset i Pérez, equip inicial, Pérez, González, Nancarrow, Tierno i Contreras.

Pedralbes, 2

Giralt, Vall, Closa, Recasens, Dalmases, Fortuny, Romagosa, Esteban, Uriach, Barón i Falcopnes, equip inicial, Arenas, Rodríguez, Borràs, Hosta i Bach.

Àrbitres. Marc Hellín i Paul Salvati.

Gols. 0-1, minut 24, Luis Closa; 1-1, minut 52, Joan Elías de penal-córner; 2-1, minut 56, Joan Elías de penal-córner; 2-2, minut 59, Lucas Barón de penal-córner; 3-2, minut 64, Joan Elías de penal-córner.

Continua el Línia 22 Stern Motor comptant els seus partits per victòries. A la quarta jornada, el conjunt que entrena Fernando Cónsul es va imposar per la mínima (3-2) a un Pedralbes que no ha estat encara capaç de puntuar. Només el Sardinero pot seguir el ritme dels terrassencs, que semblen haver-se conjurat per aconseguir l'ascens com més aviat millor.

Un triplet espectacular

El capità del Línia 22 Joan Elías va ser el gran protagonista del partit, ja que els tres gols dels terrassencs van arribar en tres penals-córner executats pel central terrassenc. Va ser però, el Pedralbes, qui es va avançar al marcador per mitjà de Luis Closa. Elías va donar la volta al marcador i Lucas Barón va empatar al minut 59. Però quan mancaven encara sis minuts, un nou penal de Joan Elías va significar el 3 a 2 pel conjunt de Cónsul.