Miquel de Paz va donar els tres punts al Vallès

Hockey. Divisió d'Honor B

16.10.2019 | 04:00

El Vallès va fer bons els pronòstics i es va imposar per un marcador de 3 gols a 1 l'Atlético San Sebastián, un dels tres equips de la Lliga que encara no ha aconseguit puntuar. Pau Cunill va obrir el marcador pels de Can Salas als tretze minuts i Miquel de Paz, autor de dos gols, va fer el 2 a 0 prop del descans. Els vascos van retallar distàncies, però De Paz va sentenciar quan només faltaven dos minuts per acabar.VALLÈS, 3Verdaguer, ...