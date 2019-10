Voleibol

16.10.2019 | 04:00

El CV Terrassa femení va caure per 0 a 3 davant l'Institut Montserrat en partit de la tercera jornada del grup "C" de Tercera Catalana. Les egarenques han perdut els tres partits disputats i malgrat la seva progressiva millora en el joc no han pogut plantar cara a un rival amb més experiència. El partit va oferir una clara superioritat de les barcelonines, que es van anotar els tres sets amb parcials d'11-25, 10-25 i 13-25.