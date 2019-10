L'Handbol Ègara encara no ha pogut guanyar

Handbol. Segona Catalana

16.10.2019 | 04:00

CERDANYOLA, 31

Carreira, Daniel Díaz (4), Sanz (9), Montes, Rafael Díaz, Serrano (7), Navarro (4), Pérez, Fortea (1), Cañamero, Jiménez, Martínez, Suárez (1), Vera (1), Bordes (1) i Jiménez (3).

HANDBOL ÈGARA, 29

David Avellaneda, Albert Fernández (4), Guzmán (5), Rodríguez, Ramon (7), Martínez (5), Gerard Fernández (3), Marc Avellaneda (2), Jiménez (1), Rubio, Ramírez, Roldán (1) i Carrascull (1).

Àrbitres. Van dirigir el partit els colegiats Daniel Toro i Eva Cuenca.

Segona derrota en dues jornades per a un Handbol Ègara que va caure per només dos gols de diferència a la pista del Cerdanyola del Vallès. El partit va estar marcat per la igualtat i s'hagués pogut acabar decantant per a qualsevol dels dos bàndols, tot i que els cerdanyolencs van saber aprofitar millor que el rival les seves oportunitats.