Gerard Rodríguez, medalla d'or als Jocs Mundials de Platja

Tennis Platja

16.10.2019 | 10:09

El jugador terrassenc Gerard Rodríguez s'ha proclamat campió de la competició de tennis platja dels primers Jocs Mundials de Platja que estan disputant a Doha. Rodríguez ha format parella en aquesta competició amb el canari Antomi Ramos. A la gran final van tenir com a rivals els brasilers Vinicius Font i Andre Baran, als que van derrotar per 7-6 i 7-5 en una final molt disputada. En les semifinals, havien superat equip rus campió d'Europa format per Burmakin i Kuptsov per un doble 6 a 3. Anteriorment s'havien imposat a Samardzic i Castro per 7-6 i 6-3

En el torneig mixt, Gerard Rodríguez va formar equip amb Sabrina López. Van caure eliminats a la ronda de quarts de final.