Espanya s'acomiada de València perdent per 0 a 2 davant de l'Argentina

Hockey

16.10.2019 | 04:00

La selecció espanyola femenina ha tancat el seu penúltim stage preparatori per al Preolímpic. Ahir, les noies d'Adrian Lock van caure per 0 a 2 davant de l'Argentina en el cinquè i darrer compromís entre totes dues seleccions. El duel va ser molt disputat, però al final del segon quart Noel Barrionuevo va aprofitar un penal-córner per obrir el marcador. Espanya va buscar l'empat, però les americanes van fer el 0 a 2 al tercer quart. Poc després, la portera Melani García va aturar un stroke. El cap de setmana, ambdues seleccions van disputar dos partits més. Dissabte, Argentina es va imposar també per 0 a 2 amb gols de Majo Granatto i Josefina Rubenacker. Diumenge es va produir una victòria espanyola per 2 a 0. Clara Ycart va inaugurar el marcador de penal i Begoña García va establir el 2 a 0. L'enfrontament es tanca amb un balanç d'una victòria per Espanya i quatre per a l'Argentina. A principis de la propera setmana, la selecció tornarà a València.