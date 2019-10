Els egarencs es converteixen en el segon equip menys golejat

16.10.2019 | 04:00

A més de la seva solidesa al Camp Olímpic, el Terrassa FC està destacant per la seva bona capacitat en defensa. Malgrat que a les primeres jornades va manifestar deficiències en aquesta parcel·la, la seva millora ha estat molt significativa. De fet, en els darrers partits només ha rebut un gol en contra (li va fer el Figueres al Camp Olímpic) i Ortega ha deixat la seva porteria a zero en quatre oportunitats. En els tres primers partits, el conjunt terrassista va rebre cinc gols. De la mà d'aquesta virtut, el Terrassa ha posat els fonaments per créixer de forma sostinguda. En aquests moments, l'equip dirigit per Xevi Molist és el segon menys golejat del campionat amb sis gols rebuts. Està empatat en aquesta estadística amb Manresa, Granollers i Vilafranca. El millor equip quant a gols rebuts també és la Pobla de Mafumet, que ha encaixat dos en vuit encontres. A la banda contrària es troba el Sants, rival del Terrassa a la darrera jornada, que en els vuit partits jugats ha rebut 23 gols, destacant els set que li va fer l'Europa.