Derrota clara del Terrassa "B" a Girona

Handbol. Segona Catalana

16.10.2019 | 04:00

Geieg, 37

Eusebio, Morales (4), Santos (2), Sallent (8), Pi (5), Palomino, Bañeras (4), Buch (4), Marchante (2), Blázquez (1), Anglada i Galvany (7).

Handbol Terrassa "B", 32

Molinos (4), Martínez (6), Ortiz (5), Millán (5), Sala, Faro (4), Romero (1), Muntal (2), Amine (4), Mora, Fernández del Viso, Faro (1) i Del Pozo.

Àrbitres. Guillem Lladó i Marc Martínez.

Parcials cada 5 minuts. 5-2, 9-5, 13-9, 15-11, 18-14, 22-15, descans, 24-17, 27-20, 28-23, 31-26, 35-31, 37-32.

La visita a Girona no fou gens productiva per un Handbol Terrassa "B" que va caure per un marcador de 37 a 32. Els gironins van anar sempre per davant i al descans manaven ja per set gols (22-15). Pràcticament res no va canviar al segon temps per a un Hanbol Terrassa "B" que encara no ha puntuat.