Atlètic i Club Egara disputaran dissabte a Barcelona la primera semifinal del torneig

Hockey. Campionat de Catalunya

16.10.2019 | 04:00

Aquest cap de setmana es disputaran les semifinals i les finals dels Campionats de Catalunya de la Divisió d'Honor, tant en la categoria masculina com en la femenina. Es tracta de la primera competició de la temporada i una de les darreres oportunitats per a que els equips es posin a punt de cara a l'inici de la Lliga, que es produirà el diumenge dia 3 de novembre, just després que les dues seleccions espanyoles hagin disputat a València els seus respectius ...