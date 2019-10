Tres córners, tres gols i tres punts

Futbol. Tercera Divisió

Sergi Estapé

15.10.2019 | 04:00

El San Cristóbal ho necessitava. Acumulava dues derrotes consecutives i quatre partits seguits sense conèixer el triomf, només apaivagats amb els tres punts que suma tothom, gràcies al descens administratiu del Reus Deportiu. Visitava el Municipal de Ca n'Anglada l'Igualada, cuer del grup i que, llevat els tres punts del Reus, no sap el que és puntuar. I no ho va fer gens malament. Va oferir una bona imatge i va treballar per treure quelcom de positiu de la ...