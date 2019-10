El "Tourmalet" se li fa molt dur al CN Terrassa

Waterpolo. Divisió d'Honor femenina

Redacció

15.10.2019 | 04:00

Una reacció final que es va traduir en un parcial de 2 gols a 5 pel CN Terrassa al darrer període va resultar insuficient per al CN Terrassa, que no ha pogut sumar cap punt en els seus dos primers compromisos de Lliga, a casa davant del CN Sabadell i a la piscina del CN Sant Andreu. Dissabte, les terrassenques rebran a un Boadilla al que haurien de vèncer sense problemes.Un mal iniciAls dos minuts de joc, Judith Panicello va desaprofitar una gran oportunitat per ...