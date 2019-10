Una segona part molt irregular condemna a un bon Can Parellada

Bàsquet. Tercera Catalana

15.10.2019 | 04:00

CAN PARELLADA, 77

Sampietro (10), Amorós (4), Sergi Araya (12), Ros (19) i Elvira (3), cinc inicial, Raul Carmona (12), Povedano (10), Celemente, Pau Araya (5) i Medina (2).

CB NOU BADIA, 82

Bernabé (17), Sánchez (12), Cota (1), Martínez (3) i Herrera (17), cinc inicial, Albertus (12), Sanchís, Correderas (12) i Canudo (7).

Àrbitres. Farré i Cecilia.

Parcials. 23-6, 43-31, descans, 63-58, 77-82.

23 a 6. Amb aquest marcador es va arribar al final del primer quart. Un marcador que feia justícia al bàsquet exposat per tots dos equips. El Can Parellada, agressiu, treballador i molt entregat tenia el partit on volia: controlat i amb avantatge.

Però el Nou Badia, conjunt amb molta experiència va proposar 30 minuts enrevessats, complicats. I el partit es va fer molt llarg pel Can Parellada. A poc a poc, els de Joan Francesc Flomesta van veure com l'avantatge disminuia fins a veure's per darrere en el marcador. Això va ser un cop moral molt important, que va deixar estabornit a un Can Parellada que no va reaccionar i va acabar perdent.