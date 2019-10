"A la segona part hem estat més a prop de ser l'equip que volem"

15.10.2019 | 04:00

Xevi Molist no va voler fer un discurs de desmesurat optimisme després de la victòria. "Quan els resultats no eren tan bons intentava fixar-me en les sensacions de l'equip. I la primera part no m'ha agradat", va dir malgrat les estadístiques del seu equip. "Cal ser crític i penso que s'havia de competir molt millor. A la segona part hem estat més nosaltres, hem tingut més la pilota i hem vist on podíem fer més mal al Sants. ...