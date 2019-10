Un Maurina Egara afinat va derrotar a l'Escola Pia

Futbol. Quarta Catalana

15.10.2019 | 04:00

El Maurina Egara va assolir la quarta victòria en quatre jornades després d'imposar-se per un clar 0 a 3 al camp de l'Escola Pia Terrassa que, per la seva banda, encara no ha pogut sumar cap punt. Els visitants van resoldre amb dos gols a la primera meitat.escola pia terrassa, 0Sergi Valls, Cortina, Aguilera, Llongueras, Gerard Paz, Almirall, Borrell, Martí, Amat, Alexander i Jordi Salvador, onze inicial, Xavi Jurado, Lluís Sala, Serracanta, Bardolet, Alfons, ...