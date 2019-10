Un imparable Can Trias referma el primer lloc

Futbol. Segona Catalana

Redacció

15.10.2019 | 04:00

El Can Trias no afluixa i va vèncer per 0 a 2 al Berga i va refermar el seu lideratge en solitari. El conjunt que prepara el tècnic Sergio López, després d'aquest triomf, continua a la primera plaça de la classificació, però ara amb dos punts de renda respecte al segon classificat, que és el Calaf.El Berga, però, no va posar-ho fàcil i va disposar de la primera gran oportunitat, amb una rematada que va estavellar-se en el pal de la porteria dels de Viladecavalls. Els de López van reaccionar i ...