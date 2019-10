Un CN Terrassa sense ànima cau a Badalona i segueix sense guanyar

Bàsquet. Tercera Catalana

15.10.2019 | 04:00

SANT ANDREU DE NATZARET, 60

Marc Pérez (7), Nil López (6), Peña (6), Kevin Joel López (15) i Diaz (10), cinc inicial, Baena (4), Ardil (3), Corella, Sergi Pérez (6) i Camón (3).

CN TERRASSA 'B', 36

Cazorla (2), Segarra (8), Preixens, González (4) i Gea (8), cinc inicial, Llonch (8), Cabrera (3), Beser, Palma (2) i Mitjans (6).

Àrbitres. Giribes i Torras.

Parcials. 18-7, 36-17, descans, 47-35, 60-37.

Tres derrotes en tres partits. A més, tres derrotes de forma clara i amb un símptoma clar: un equip que vol competir, que és capaç de fer-ho, però que no té capacitat de reacció. Un dels factors, la joventut, és clau per entendre les derrotes. Contra el Sant Andreu de Natzaret, el CN Terrassa ho va intentar, es va barallar, però no va ser capaç d'imposar-se als problemes. Un parcial de 18-7 inicial va ser clau. Aquest, a més, va comportar un segon quart molt fluix, el que duia el partit a un marcador molt voluminós al descans: 36 a 17. Després del descans el CN Terrassa va lluir caràcter, fe i moments de bon bàsquet, però va ser insuficient per capgirar el marcador i estrenar el caseller de victòries aquesta temporada, comptant els tres partits per derrotes.