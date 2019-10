El Can Parellada cau per primera vegada a fora

Futbol. Tercera Catalana. Grup VI

15.10.2019 | 04:00

El Can Parellada va encaixar la primera derrota a la Lliga com a visitant després de caure al camp de l'Olímpic Can Fatjó, segon a la classificació del grup. L'equip de Jordi Muñoz va reaccionar tard i no va poder sumar cap punt en aquest compromís.olímpic can fatjó, 2Estepa, Christian, Matías, Rubén Ruiz, Jonathan Ortega (Luis Gustavo, m. 66), Juan Manuel (Miranda, m. 66), Escobar, Aitor, Roger Sánchez (Maymó, ...