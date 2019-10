El Can Parellada "B" va vèncer el derbi al Jabac

Futbol. Quarta Catalana

15.10.2019 | 04:00

El Can Parellada "B" va encadenar la seva segona victòria consecutiva després de debutar amb dues derrotes. En aquesta oportunitat, es va imposar de forma clara al derbi local contra el Jabac, que no va poder fer res per evitar la seva primera derrota en quatre jornades disputades fins ara.Cd can parellada "b", 3Rosales, Salinas, Rubio, Alén, Ángel Sánchez, Hita, Gallardo, Sergi, Torras, Yeray i Chanque, onze inicial, Pedrera, David ...