Un Can Boada amb deu va sumar els tres punts

Futbol. Quarta Catalana

15.10.2019 | 04:00

El Can Boada, tot i quedar-se amb 10 jugadors a la primera meitat, va acabar sumat tres punts de la seva visita al Can Trias "B". El conjunt terrassenc, tot i aquest contratemps, va saber jugar les seves cartes i va obtenir un important triomf.UD Can Trias "B", 1Sergi, Flores, Luna, Montilla, Gormi, Arangüena, Ismael, Ferrando, David Fernández, Óscar i Germán, onze inicial, Genís, Alfredo i Rachid.Can Boada CF, 2Ayoub, Quintero, Belassfar, ...