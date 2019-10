Onze terrassencs disputaran el Preolímpic davant d'Argentina

Hockey

14.10.2019 | 16:51

El seleccionador espanyol, Fred Soyez, ha donat a conèixer la llista definitiva per disputar el Preolímpic dels dies 25 i 26 d'octubre a València. Onze dels divuit jugadors convocats són terrassencs. Es tracta de Quico Cortès, Josep Romeu i Pau Quemada (Club Egara); Sergi Enrique, Marc Boltó, Joan Tarrés i Marc Sallés (Atlètic); David Alegre, Roc Oliva, Vicenç Ruiz i Xavi Lleonart (RC Polo). Els set convocats restants són Mario Garín, Nacho Rodríguez, Álex de Frutos, Quique González de Castejón i Álvaro Iglesias (Club de Campo); Llorenç Piera (RC Polo); i Miki Delàs (FC Barcelona). Soyez ha citat a dos jugadors suplents, el terrassenc del CD Terrassa Marc Miralles, i Ricardo Sánchez, del Complutense. Els divuit internacionals que lluitaran per una plaça pels Jocs de Tòquio pertanyen a només quatre clubs: Atlètic, Egara, Polo i Club de Campo. Espanya jugarà el divendres 25 i el dissabte 26 a València davant de França, els dos dies a les sis de la tarda. Els de Soyez arribaran aquest dissabte a València, on disputaran els dos últims amistosos de preparació davant d'Argentina, el diumenge 20 i el dilluns 21 a la mateixa hora, les sis de la tarda.