El Terrassa FC, imbatible al Camp Olímpic

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

13.10.2019 | 21:07

El Terrassa FC ha guanyat per 2 a 0 la UE Sants aquest diumenge al Camp Olímpic i signa la quarta victòria en quatre partits davant la seva afició. El conjunt de Xevi Molist protagonitza unes estadístiques espectaculars: ha guanyat els tres darrers partits, es consolida en zona de "play off" amb quatre punts de renda en relació amb el cinquè i només ha rebut un gol en els darrers cinc partits. Malgrat això, la seva primera part contra el Sants ha estat molt fluixa. Molist no ha pogut comptar amb els lesionats Yayá, Arranz i Coro. Ha fet debutar Jordi López com a titular i Manu als minuts finals.

Sense continuïtat en el joc, amb moltes errades i imprecisions i amb una velocitat inadequada, la millor oportunitat del Terrassa en la primera meitat ha estat en un xut de falta d'Àlex Fernández al minut 9 i una rematada de Lucas Viña a l'exterior de la xarxa en el 36. El Sants, encara sota els efectes del 0 a 7 de la setmana anterior amb l'Europa, s'ha defensat amb ordre i ha tingut una molt bona ocasió en el primer minut, mitjançant Navarro.

La segona part ha vist un Terrassa més concentrat, més intents i amb una velocitat d'execució molt més alta. Comandat per un esplèndid Àlex Fernández, el conjunt local s'ha avançat al marcador al minut 47 en una gran rematada de cap del mateix Àlex Fernández. El jugador egarenc ha estat a prop del segon gol poc després i l'àrbitre ha anul·lat el 2 a 0 a Jaume Pascual. Encara que el ritme ha baixat posteriorment, els egarencs han tingut oportunitats per ampliar la renda en una gran rematada de cap de Jaume Pascual, en una falta d'Àlex Fernández i en una rematada al pal de Jaume. A sis minuts del final, Carlos ha sentenciat en una difícil rematada de cap a la sortida d'un córner.