El San Cristóbal es retroba amb la victòria

Futbol. Tercera Divisió

Sergi Estapé

13.10.2019 | 14:47

El San Cristóbal ha derrotat aquest diumenge per 3 a 1 l'Igualada i es retroba amb la victòria després de quatre partits consecutius sense guanyar. Els d'Oliver Ballabriga s'han mostrat més efectius que un Igualada poc encertat. Els tres gols del San Cristóbal han arribat després de tres córners. El primer al minut 23, després d'un bon cop de cap de Zárate. El segon ha arribat al minut 44 i en aquesta ocasió ha estat Óscar Sierra l'autor. I el tercer al minut 48, amb Mario com a golejador. Els locals han defensat amb encert aquesta diferència i han tingut ocasions per ampliar el resultat en algun contracop. L'Igualada ha marcat el seu gol al darrer minut gràcies a una rematada de Bernat.