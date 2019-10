Visita del colista a un San Cristóbal mancat

Futbol.Tercera Divisió

Sergi Estapé

12.10.2019 | 04:00

El San Cristòbal torna a jugar com a local després de dos partits consecutius com a visitant. El conjunt que dirigeix el tècnic Oliver Ballabriga, que manté les baixes per lesió del defensa Cristian Gómez i l'atacant Juanpi, necessita sumar. A casa, els parroquials no volen deixar-se sorprendre. "No hi ha urgències, però estem obligats a guanyar perquè venim de perdre i a casa ens hem de fer forts", assegura l'entrenador.L'equip parroquial rebrà demà al cuer, l'Igualada, al municipal de Ca ...