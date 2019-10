"El Terrassa farà un gran any" 

Futbol. Tercera Divisió

Josep Cadalso

12.10.2019 | 04:00

Jordi Martínez Filvà (Montmeló, 11 de febrer del 1977) tornava aquesta temporada al Terrassa FC per exercir de segon entrenador. Exjugador del club egarenc durant dues temporades, Xevi Molist el va reclutar per treballar junts com ja ho havien fet en el passat tant a l'Horta com a l'Hospitalet. Jordi Martínez ha estat un dels grans golejadors del futbol català de les darreres èpoques i la seva presència a la banqueta egarenca suposava un plus de ...