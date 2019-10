Hockey

12.10.2019 | 04:00

La selecció espanyola femenina de hockey va perdre per 0 a 1 contra l'Argentina en partit de preparació per al Preolímpic disputat a València. Un gol d'Agustina Albertario va resoldre el matx. En el primer encontre entre aquestes dues seleccions, Argentina es va imposar per 0 a 2. Avui a les vuit del vespre, Espanya i Argentina és tornaran a veure les cares a València per tercera vegada. El diumenge, a la mateixa hora, serà el torn per al quart enfrontament.