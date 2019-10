Bàsquet

12.10.2019 | 04:00

El pavelló de Can Jofresa acollirà el proper 20 d'octubre un partit solidari entre els equips de veterans del FC Barcelona i el Joventut de Badalona. Serà en benefici de la Fundació MSD que treballa per la cura de la Deficiència Múltiple de Sulfactasa. Les entrades tenen un preu d'1 euro pels menors de 12 anys i de 5 per adults a la web www.curamsd.org/basquetveterans.