"Les Fonts tindrà camp"

Instal·lacions

Josep Cadalso

12.10.2019 | 04:00

El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Terrassa, Miguel Ángel Moreno, ha assegurat que el camp de futbol i rugbi de Les Fonts es farà malgrat els darrers problemes que han aparegut per l'execució d'aquest ambiciós projecte. La manca d'un compromís ferm de la Generalitat per assegurar el finançament de la meitat del pressupost podria obligar a aturar els treballs de construcció en el pròxim mes de gener. "Hi ha fórmules per solucionar els problemes actuals i les buscarem. El camp es farà, no ...