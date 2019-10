Un golejador reputat del futbol català

12.10.2019 | 04:00

Jordi Martínez Filvà va ser un producte de la pedrera del FC Barcelona, on va créixer com a jugador després de destacar en els equips inferiors del Granollers. Davanter centre amb gol i bon repertori tècnic, va jugar quatre temporades al Barça "B" abans de començar una trajectòria que el va portar per diferents equips del futbol espanyol: Còrdova, Palamós, Figueres, Castelló, Cartagonova, Mataró, Hércules, Sant Andreu, Terrassa, L'Hospitalet, Santboià i Palamós, on es va retirar la temporada 2014-15. Va ser una vegada internacional amb la selecció catalana absoluta, precisament en un partit disputat al Camp Olímpic de Terrassa contra la selecció de Costa Rica. En el club egarenc va jugar dues temporades, a Segona Divisió "B". A la campanya 07-08 va disputar 37 partits i va marcar 9 gols. A la 08-09 va participar en 33 partits i va anotar 7 gols. Aquest any havia tornat de la mà de Xevi Molist per exercir com a segon entrenador. El partit a casa contra el Figueres va ser el darrer en què va seure a la banqueta de l'Olímpic. Amb Molist va compartir feines tècniques tant a l'Horta com a l'Hospitalet.