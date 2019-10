Espanya goleja Gran Bretanya en el segon partit amistós a València

Hockey

12.10.2019 | 04:00

La selecció espanyola masculina de hockey va guanyar ahir per 4 a 1 gran Bretanya en el segon partit amistós que aquestes dues seleccions han jugat a València com a preparació per al Preolímpic. El conjunt dirigit per Fred Soyez va arrencar dominant el partit. Va disposar d'ocasions de gol, però el primer no va arribar fins al minut 14, obra de Marc Boltó. En el minut 15, Alan Forsyth va fer l'empat a un pels britànics. Espanya va mantenir el seu bon nivell de joc i al minut 23 va recuperar l'avantatge gràcies a un gol de Ricardo Sánchez. Amb aquest resultat es va arribar al descans. Gran Bretanya va reaccionar al tercer període i va forçar situacions de perill que no es van transformar en cap gol. En el quart parcial, Espanya va recuperar el seu millor joc i el perill es va traslladar a la porteria britànica. Álvaro Iglesias va ser l'autor del 3 a 1 i Roc Oliva, en un penal-córner, va fer el definitiu 4 a 1. Avui es posa el punt final a l'stage de preparació de la selecció, el darrer abans del Preolímpic que és jugarà els dies 25 i 26 d'octubre contra França.