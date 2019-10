Cinc jugadors del CN Terrassa, citats per la selecció júnior

Waterpolo

12.10.2019 | 04:00

Cinc waterpolistes del CN Terrassa han estat convocats amb la selecció espanyola júnior masculina per participar en uns entrenaments de preparació del Campionat del Món Sub-20 que se celebrarà a Kuwait entre el 10 i el 21 de desembre. Són Víctor Alegre, Sergio Prieto, Oriol Rodríguez, Bernat Sanahuja i Biel Segura,Les sessions es desenvoluparan al CAR de Sant Cugat entre el 21 i el 23 d'octubre. La llista elaborada per David Martín i Svilen Piralkov està integrada per divuit jugadors nascuts entre el 1999 i el 2002.