Donen per acabats els partits del San Lorenzo "B" i el Les Fonts

Futbol

11.10.2019 | 04:00

El Comitè de Competició de la Federació Catalana ha donat per acabat el partit de Tercera Catalana entre l'Avià i el San Lorenzo "B", que es va suspendre al minut 85 amb un resultat de 3 a 1 per als locals. També s'ha donat per acabat l'encontre de Quarta Catalana entre Les Fonts i EF Viladecavalls amb el 3 a 2 que reflectia el marcador en el moment de la suspensió, a dos minuts del final. A Tercera Catalana, el Comitè ha sancionat amb tres partits el jugador del San Lorenzo David i amb dos Jordi Gázquez, del Juan XXIII. Amb un partit han estat castigats Miguelito (Viladecavalls), Òscar Ramos (Sant Pere Nord) i Carlos Torres (San Lorenzo "B"). A Quarta Catalana, ha estat sancionat amb quatre partits Rida El Handaz, del Can Parellada "B". Amb un partit han estat castigats els següents jugadors: Javi Sampedro (Can Boada), Jordi Guerrero (Can Trias "B"), Joel (Can Trias "B"), Héctor Viñals (Can Trias "B"), Sebas (EF Viladecavalls) i Daniel Álvarez (EF Viladecavalls).