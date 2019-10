El canvi de president al San Cristóbal, avui

Futbol. Tercera Divisió

11.10.2019 | 04:00

Avui es farà oficial el relleu a la presidència del San Cristóbal, tancat des de fa algunes setmanes però pendent de l'anunci per part del club. Miguel Ángel Moreno deixa el càrrec com a conseqüència de les seves noves responsabilitats polítiques com a regidor d'Esports de l'Ajuntament de Terrassa. El vicepresident Paco Manchado serà el seu substitut després del període de reflexió que es va obrir ...