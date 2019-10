Tots contra el càncer

Atletisme. Cursa de les Ciutats contra el Càncer de Pàncrees

Josep Cadalso

10.10.2019 | 04:00

El pròxim 27 d'octubre tindrà lloc la segona edició de la Cursa de les Ciutats contra el Càncer de Pàncrees a Terrassa. La prova egarenca forma part d'una iniciativa a escala europea a la qual s'han sumat diferents ciutats per recaptar diners destinats a la investigació d'aquesta malaltia. La primera edició va significar un èxit rotund amb 1.500 participants, tancant-se les inscripcions dies abans per no desbordar la capacitat organitzativa. Enguany és previsible que se superi aquesta xifra ...