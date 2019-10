Gran remuntada dels Kubalas contra la PB Cinco Rosas

Veterans. Segona Divisió

10.10.2019 | 04:00

Els Kubalas van remuntar un 0 a 2 advers amb el que es va avançar la PB Cinco Rosas al minut 34, per sumar la primera victòria a la Lliga. Nando i Edu van fer els dos gols amb què es va arribar al descans amb empat a dos. Al minut 51, Edu va tornar a marcar per culminar la victòria.

Kubalas, 3

Fernández Baños, De la Rueda, Marrugat, González, López, Casas, Marrón, Castro, Molina, Rubio, Pérez, equip inicial, Leguizamón, Salinas, Merrero, Expósito, Gómez i Soto.

PB Cinco Rosas, 2

Llorens, Medina, Blázquez, Escamilla, Escribano, Moreno, D. Moreno, Sorli, J.L. Escamilla, Cañete, Sopena, equip inicial, Porto, Fragoso, Del Águila, Jiménez, Moreno, Rubio, Pruaño i Guerrero.