Dues parelles del CN Terrassa, a semifinals del campionat català

Frontennis

10.10.2019 | 04:00

Dues parelles del Club Natació Terrassa van classificar-se per a les semifinals del Campionat de Catalunya de frontennis per parelles en modalitat olímpica, un cop disputada la tercera i darrera jornada. En Primera Categoria, la parella integrada per Vicenç Sellarès i Dani López va assegurar-se el passi a semifinals en derrotar el Club Pelotari Santa Coloma per 2 sets a 0. També van vèncer Albert Domínguez i Pol Dalmases, que van desfer-se de Marc Esteve i Adrià Cano per 2 sets a 1. Menys sort va tenir la parella formada per Albert Vaghi i Biel Vaghi, que va perdre contra José Juan Cuesta i Daniel Mendoza, del Club Frontó Abrera, per 2 sets a 0. L'altra parella que va classificar-se per a semifinals és la integrada per Paco Nieto i Àlex Navarro, que milita en Segona Categoria. Va culminar una trajectòria impecable en superar el Bac de Roda per 2 a 0, sumant així la seva tercera victòria en tres partits.