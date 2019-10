Deu infantils del CN Terrassa, convocats per la Federació Catalana

Waterpolo

10.10.2019 | 04:00

Deu waterpolistes infantils del CN Terrassa han estat convocats per la Federació Catalana de Natació per participar en unes sessions d'entrenament incloses en el Programa de Detecció de Talents. Són Eli Carmona, Danniela Quinzada, Sara Quirante, Clàudia González, Lucía Andrés, Dorian Acuña, Albert Sabadell, Daniel Díaz, Biel Garcia i Guillem Comas. Entre ells, Carmona, Quinzada, Quirante, González i Andrés, nascudes el 2006, prendran part en l'entrenament femení, que se celebrarà el dimecres 16 d'octubre, de 18.00 a 20.30 hores. Al seu torn, Acuña, Sabadell, Díaz, Garcia i Comas, nascuts el 2006, intervindran en l'entrenament masculí, programat per al dijous 24 d'octubre, de 18.45 a 20.45. Les sessions es desenvoluparan al CAR de Sant Cugat.