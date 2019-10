Corbacho elogia la bona gestió de l'equip

10.10.2019 | 04:00

Dídac Cobacho, entrenador del CN Terrassa, no podia estar més feliç al final d'un encontre històric per la ciutat i també per al seu equip. "Hem fet un molt bon partit. Arribàvem més rodats que ells, que encara no havien jugat a la Champions, i això s'ha notat en alguns moments", va dir. "Ara hem de celebrar aquesta victòria però sense perdre el nord", va manifestar el tècnic, i va afegir que "hem de centrar-nos als compromisos de Lliga que venen i després ja tornarem a pensar en Europa". Cobacho va destacar la concentració dels seus jugadors en tot moment i la bona gestió de partit feta. A més, el tècnic va agrair als aficionats pel suport que van donar a l'equip i per haver assistit al partit "tot i el dia plujós que ha fet".