Un Terrassa FC "B" molt atent obté una golejada

Futbol sala. Tercera Divisió Catalana

09.10.2019 | 04:00

Bon debut del Terrassa FC "B", que va derrotar amb superioritat al Castellgalí per un contundent 4 a 0. L'equip local va anar per feina des del principi del matx i va resoldre a favor seu amb dos gols a cada part. El conjunt visitant no va poder fer res davant d'un Terrassa FC "B" que al minut 15 de partit ja dominava per 2 a 0.Terrassa FC "B", 4Cañada, Sergio García, Xavi Hernández, Golanowski i Sergi Medina, cinc inicial, Artés, Asier Martín, Iker Rodríguez, Jonathan rodríguez i Lucas ...