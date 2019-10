Solidaritat a la Plaça Vella

Events solidaris. Spinning Day

09.10.2019 | 04:00

Més de 250 participants van prendre part aquest dissabte a l'onzena edició de l'Spinning Day, organitzat pel Gimnàs Squash 4 i que va tenir com a marc la plaça Vella de Terrassa. Aquesta activitat té un destacat caire solidari, fent donació dels seus beneficis a l'Associació San Filippo Barcelona per quart any consecutiu. De forma conjunta també es va realitzar el Rodem per San Filippo, promogut per aquesta darrera entitat i que es va desenvolupar amb una notable participació.La jornada va ...