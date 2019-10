Rotunda victòria del CV Terrassa a la seva pista contra l'AV Barcelona

Voleibol. Segona Catalana

09.10.2019 | 04:00

El CV Terrassa masculí es va imposar amb facilitat l'Escola Voleibol Barcelona en partit de la segona jornada de Lliga que es va disputar al pavelló del Bon Aire. Els egarencs es van mostrar molt superiors al seu rival, amb un joc molt sòlid que es va reflectir d'inici amb un 25 a 6 al marcador en el primer set. Els egarencs no van abaixar el nivell de joc i es van anotar el segon parcial per 25 a 9. Malgrat els canvis que es van introduir al tercer set, el CV Terrassa no va donar facilitats i es va apuntar el parcial per 25-17. El CV Terrassa presenta un balanç d'una victòria i una derrota en les dues jornades que s'han disputat. En la propera jornada es desplaçarà a Castellar.