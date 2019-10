La primera participació del campió georgià a la fase de grups

09.10.2019 | 04:00

El rival del CN Terrassa en aquesta primera jornada tampoc havia participat en cap oportunitat a la fase de grups de la Champions, a la que arriba gràcies a una "wild card" que li ha estalviat el trajecte per les fases de classificació. Base de la selecció georgiana de waterpolo, el Dinamo compta amb jugadors experts a la seva plantilla i alguns joves amb projecció. Boris Vapenski és el jugador més destacat d'un equip dirigit per Revaz Chomakhidza, que també és el seleccionador nacional de Geòrgia. "No serà fàcil jugar a Terrassa", manifesta el tècnic del rival dels egarencs en aquesta primera jornada de la competició continental. "Però farem tot el possible per demostrar que la nostra presència a la Champions no és una casualitat." Zurab Rurua, capità del Dinamo, diu que ha vist partits del CN Terrassa en les fases anteriors del campionat. "Han guanyat en experiència, saben jugar amb les noves regles i serà un partit difícil per als dos equips. Però la nostra intenció és lluitar per la victòria."