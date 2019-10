Nova golejada que fa caure el tècnic egarenc

Futbol. Primera Nacional Femenina

09.10.2019 | 04:00

El Terrassa FC va caure per 5 a 2 al camp del Levante Las Planas, derrota que va tenir com a conseqüència la destitució de l'entrenador Víctor Vera per part dels responsables tècnics del club. El conjunt egarenc va encaixar la quarta derrota en quatre jornades.Tot i perdre, el Terrassa FC va plantar cara a la primera part a les locals, que van fallar un penal al quart d'hora de joc. Al temps afegit, però, Llompart va fer l'1 a 0 després d'una ...