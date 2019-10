La millora en el joc no és suficient

Voleibol. Tercera Catalana femenina

09.10.2019 | 04:00

El conjunt femení del CV Terrassa va caure per un clar 3 a 0 a la pista de l'Escola Orlandi per un clar 3 a 0. Les egarenques van mostrar una millora amb relació a la primera jornada de Lliga, però no va ser suficient per posar en problemes el seu rival, que es va mostrar superior en tot moment. L'Escola Orlandi té una notable experiència en la categoria que es va veure reflectida a la pista davant un CV Terrassa sense massa contundència en les seves accions d'atac. En els dos primers sets va quedar reflectida en el marcador la diferència entre els dos equips. L'Escola Orlandi es va anotar el primer parcial per un resultat de 25 a 7, mentre que en el segon les diferències van ser més notables: 25 a 3. El CV terrassa va equilibrar una mica l'escenari en el tercer set, que va finalitzar amb un marcador de 25 a 11 per tancar el partit de forma definitiva. L'equip inicial que van presentar Dani Benítez i Àlex Portero va estar format per Jema Alim, Naira Tamayo, Alexandra Segarra, Ainoa Contreras, Ana Almecija i Ana Rodríguez.