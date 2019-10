Lluís Ros, nou entrenador de l'equip femení del Terrassa FC

Futbol

09.10.2019 | 19:39

El Terrassa FC ha anunciat aquest dimecres que Lluís Ros serà el nou entrenador de l'equip femení de l'entitat, que milita a Primera Nacional. Serà la seva primera experiència en un conjunt femení després d'una llarga trajectòria a les banquetes. Lluís Ros Arjona, de 43 anys, ha estat vinculat al Terrassa en diferents etapes de la seva carrera. A més d'equips formatius del Terrassa i del Jabac, ha entrenat els primers equips del Can Trias i el Bonaire. Ara compaginarà la seva responsabilitat a l'equip femení amb la direcció del benjamí "A" del Terrassa FC. Lluís Ros estarà acompanyat per Mario Navarro com a segon entrenador.