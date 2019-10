El gol no va fer acte de presència a Can Salas

Hockey. Primera Divisió Femenina

09.10.2019 | 04:00

Empat sense gols entre l'Atlètic i el Jolaseta en un partit que va significar per les de Can Salas la possibilitat de poder sumar el primer punt de la temporada. El conjunt que prepara Miquel Armengol va estar molt bé a la part defensiva però li va faltar encert en la vessant atacant.El partit va ser força disputat, amb dos equips que no cedien ni un pam de terreny però que no aconseguien crear jugades que acabessin amb èxit. Les defenses es van imposar en tot moment i van ser superiors als ...