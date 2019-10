"Espero poder mantenir aquesta línia la temporada vinent"

09.10.2019 | 04:00

A l'arribada del Ral·li de Gal·les, Jan Solans era esperat pel seu germà Nil, un dels seus suports més importants durant aquest any per haver completat de forma exitosa el Campionat del Món júnior. Nil va obtenir aquest títol fa dos anys i ha estat molt a prop del seu germà en un any en el qual ha superat totes les expectatives. La trobada dels dos germans va ser un dels moments més especials per al pilot de Matadepera, ...