Debut amb derrota de l'Handbol Terrassa "B"

Handbol. Segona Catalana

09.10.2019 | 04:00

L'Handbol Terrassa "B" no va poder debutar amb un resultat positiu a la seva pista i va caure per un ajustat 34 a 35 davant del CH Cerdanyola. El conjunt egarenc, a la mitja part, perdia de quatre gols, 14 a 18 i, tot i que a la represa ho va intentar tot, no va poder evitar la primera derrota de la temporada. Dissabte, el conjunt terrassenc, visitarà la pista del GEiEG, que també va caure a aquesta primera jornada.h. terrassa "b", 34Molinos (2), Víctor ...