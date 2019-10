El CTT Els Amics debuta a la Lliga amb victòria

Tennis taula. Primera Nacional masculina

09.10.2019 | 04:00

El CTT Els Amics de Terrassa es va imposar per 2 a 4 a la pista del Blanxart Xaloc Olesa. Era el primer partit de Lliga dels egarencs en un campionat que es va iniciar la setmana anterior.Ramon Mampel, jugador número u del CTT Els Amics, va guanyar els dos partits individuals que va disputar. Primer va superar Renato Víctor Moscoso per 0 a 3, amb parcials de 0-11, 8-11 i 3-11. En el segon partit va derrotar Daniel Castro per 1 a 3. Va cedir el primer set per 11 a 9, per ...