El Viladecavalls encara no coneix la victòria

Bàsquet. Campionat Territorial Sènior 'B'

08.10.2019 | 04:00

El Viladecavalls segueix sense conèixer la victòria. Després de caure a la primera jornades, els verd-i-negres van tornar a perdre, en aquest cas fora de casa i contra el CE la Marina.En un partit molt igualat, als de Viladecavalls els hi va faltar esma per acabar de rematar la feina, per acabar de sentenciar el que fins a aquell moment havia estat un bon partit.Es va arribar als últims 10 minuts amb tot per decidir, i els locals va triar sempre la millor ...