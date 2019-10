Queixes per la falta prèvia al segon gol

08.10.2019 | 04:00

Oliver Ballabriga, entrenador del conjunt parroquial, es queixava al final del partit, especialment, del segon gol, però també lamentava el penal comès pel seu equip, del que va dir que "és un penal de benjamins o prebenjamins, i és una jugada aïllada i el jugador no va de cara a la porteria". Pel que fa al segon gol i la falta no assenyalada sobre Sergi Martínez, l'entrenador dels terrassencs va manifestar que "si som objectius, és una falta claríssima i fins i tot el jugador que la fa es queda parat" però de seguida va afegir que "no ens queixarem", tot i que va assegurar també que "hem patit uns arbitratges, de moment, molt dolents". Ballabriga va explicar que, a la segona part, en la que va fer canvis d'un tarannà molt ofensiu, "no teníem res a perdre i hem fet força a dalt i hem jugat amb una pressió alta". El tècnic dels parroquials va recordar que "hem tingut una bona ocasió que ha aturat molt bé el seu porter". Ballabriga va comentar que "te'n vas fumut perquè sempre vols guanyar. A la segona part crec que hem estat molt bé" i va recordar que el Pobla Mafumet "té a jugadors molt bons i un gran equip".